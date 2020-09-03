Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву.

Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками по привлечению к ответственности лиц, причастных к отравлению Алексея Навального.

Об этом в Twitter Совета нацбезопасности США.

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В СНБО напомнили, что Россия в прошлом уже использовала нервно-паралитический препарат «Новичок» против критиков действующей политики Кремля.

Именно вещество из группы «Новичок» 2 сентября нашли в организме Навального немецкие врачи.

В СНБО США уточнили, что речь о новых санкциях в отношении России.

«Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их преступной деятельности», - говорится в заметке.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Поэтому воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработку в 1970-е и 1980-е годы. К группе "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ.

Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Перевод: Яна Ставская