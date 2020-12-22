Ранее Навальный показал, как общается со своим предполагаемым отравителем из ФСБ.

В Федеральной службе безопасности России заявили, что расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы причастности сотрудников спецслужбы к его отравлению - провокация.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Запись разговора Навального с сотрудником ФСБ там назвали подделкой.

Читайте также"Дополнительный аргумент": эксперт спрогнозировал последствия отравления Навального для Кремля

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка", - заявили в ФСБ, назвав расследование Навального "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию службы".

Вечером в понедельник Навальный сообщил в Facebook, что на юриста его Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заводят уголовное дело за то, что она звонила в дверь Константину Кудрявцеву - предполагаемому отравителю Навального, о котором идет речь в его расследовании.

Расследование Навального об отравлении

Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и опубликовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил его прояснить, что "пошло не так" с отравлением в Томске.

В разговоре офицер ФСБ назвал операцию хорошо спланированной и объяснил неудачу стечением обстоятельств. Он уверен, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи скорой помощи не ввели бы ему противоядие.

Видео разговора Навального с Кудрявцевым

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован