У Путина отреагировали на отравление Навального
В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков.
Он добавил, что СМИ размещают много информации об этом инциденте, и в Кремле читают эту информацию.
«Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И, насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве», - сказал Песков.
«Нет необходимости в специальных докладах (президенту Владимиру Путину), потому что очень много сообщений СМИ, и в мониторинге, конечно, эта информация содержится», - сказал он.
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Как считает Песков, выводы о причинах болезни Навального делать рано.
«Пока, насколько мы знаем, результатов анализа нет. Поэтому все предположения являются только предположениями», - ответил Песков на вопрос журналистов о том, знают ли в Кремле, что речь в ситуации с Навальным может идти об отравлении галлюциногеном, предположительно оксибутиратом натрия.
Кроме того, подобные предположения, по словам Пескова, должны быть подтверждены лабораторно.
«Надо просто дождаться результатов анализа. И если это было отравление, то чем. Дождемся результатов анализа. Я думаю, что врачи работают по лечению пациента, делают все возможное, все необходимое. Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», - отметил Песков.
В то же время, по его словам, Кремль готов оперативно рассмотреть обращение, если Навальному понадобится лечение за границей.
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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