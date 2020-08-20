У Путина отреагировали на отравление Навального

Кремль готов оперативно рассмотреть обращение, если Навальному понадобится лечение за границей, заявляет Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков.

Он добавил, что СМИ размещают много информации об этом инциденте, и в Кремле читают эту информацию.

«Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И, насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве», - сказал Песков.

«Нет необходимости в специальных докладах (президенту Владимиру Путину), потому что очень много сообщений СМИ, и в мониторинге, конечно, эта информация содержится», - сказал он.

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Как считает Песков, выводы о причинах болезни Навального делать рано.

«Пока, насколько мы знаем, результатов анализа нет. Поэтому все предположения являются только предположениями», - ответил Песков на вопрос журналистов о том, знают ли в Кремле, что речь в ситуации с Навальным может идти об отравлении галлюциногеном, предположительно оксибутиратом натрия.

Кроме того, подобные предположения, по словам Пескова, должны быть подтверждены лабораторно.

«Надо просто дождаться результатов анализа. И если это было отравление, то чем. Дождемся результатов анализа. Я думаю, что врачи работают по лечению пациента, делают все возможное, все необходимое. Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», - отметил Песков.

В то же время, по его словам, Кремль готов оперативно рассмотреть обращение, если Навальному понадобится лечение за границей.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Роман Цимбалюк