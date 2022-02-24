Саммит запланирован на 25 февраля

Страны Североатлантического альянса созвали саммит по ситуации в Украине. Заседание запланировано на 25 февраля

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Страны НАТО решили привести в действие планы альянса по обороне.

При этом Столтенберг заявил, что сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России, но в Украину их вводить не будут.

"Мы усиливаем присутствие на восточных флангах, сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаку. Цель Кремля - перекроить влияние на мировой арене и подорвать все дипломатические ценности", - отметил генсек НАТО.