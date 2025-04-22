Москва продолжает уверять, что членство Украины было бы для нее угрозой.

В Российской Федерации заявили, что позиция Соединенных Штатов Америки относительно членства Украины в НАТО вызывает их удовлетворение.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков вновь назвал стремление Украины в НАТО "одной из первопричин" войны. Также он сказал журналистам, что Москва "на разных уровнях" слышала от Вашингтона, что тот исключает вступление страны в Североатлантический Альянс:

"И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом, потому что это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации".

Заявления США о членстве Украины в НАТО

Напомним, предыдущая администрация Белого дома заявляла, что Украина может вступить в Североатлантический Альянс после окончания войны.

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После победы Трампа официальная позиция Соединенных Штатов Америки изменилась, в Вашингтоне начали называть членство Украины в НАТО нереалистичным.

Стоит отметить, что НАТО официально не отказывалось от перспективы членства Украины. В декларации Вашингтонского саммита 2024 года указано, что Украина получит приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и будут выполнены необходимые условия.

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