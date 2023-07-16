Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан прокомментировала слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО.

Если Украина сейчас станет членом НАТО, это означает, что НАТО будет в прямом конфликте с Россией, что повлечет "огромную эскалацию", чего США и страны НАТО не хотят.

Так в эфире Radio NV официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан прокомментировала слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО. "Я могу просто подтвердить то, о чем говорили… Президент Байден сказал, что когда война заканчивается, тогда Украина станет членом НАТО. Я не знаю, как можно быть более ясным в этом вопросе", - заявила Калан.

"Мы все намерены, чтобы Украина стала членом НАТО. Это однозначно. И президент Байден говорил вчера после встречи с президентом Зеленским о том, что сразу, когда война заканчивается, тогда начинаем этот процесс", - отметила Калан, отметив при этом, что Украина должна осущестить ряд реформ.

То ж время она отметила, что только Украина будет решать, как будет выглядеть окончание этой войны.

"Я хочу сказать, что это не Соединенным Штатам решать, как должен выглядеть конец войны, а именно Украине. И мы будем поддерживать Украину в этом", - отметила она.

Заявление Байдена о вступлении Украины в НАТО

12 июля 2023 года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что вопрос о том, "хотят ли Украину видеть в НАТО", больше не стоит.

Глава Белого дома также выразил восхищение стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина — пример для всего мира, а США делают все, чтобы как можно быстрее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.

Байден подчеркнул, что поддержка Украины не ослабнет, а отказ президента РФ Владимира Путина от дипломатического прекращения войны путем вывода российских захватнических войск из Украины ошибочен.

"Мы не отступим. Я имею это в виду - наше обязательство перед Украиной не ослабнет. Мы будем выступать на стороне свободы и воли сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется. Мы хотим, чтобы эта война прекратилась на справедливых условиях. На условиях, которые будут придерживаться основных принципов Устава ООН", - подчеркнул Байден.

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