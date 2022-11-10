Они пройдут уже в конце ноября.

НАТО беспокоится о своей защите не только в военной сфере, но и кибернетической. Альянс рассматривает информационные атаки на одну из стран-членов, как нападение на весь блок. Чтобы усилить свою защиту от угроз в виртуальном пространстве, НАТО проведет масштабные учения Cyber Coalition. Очередной раунд тренировок пройдет в конце ноября в Эстонии.

Как сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на конференции по кибербезопасности в Италии: "Кибердеятельность может привести в действие нашу статью о коллективной обороне, статью 5. Основу нашей коллективной обороны. Когда нападение на одного союзника является нападением на всех. Информационное пространство — это теперь область операций, равная наземным, морским, воздушным и космическим. И ряд союзников предложили использовать свои национальные кибернетические ресурсы".

По словам генсека, в конце текущего месяца в Эстонии пройдут масштабные тренировки киберспециалистов НАТО под названием Cyber Coalition. Это самые масштабные учения в области информационных технологий в мире, которые Альянс регулярно организовывает. В них примут участие сорок союзников, а целью станет отработка защиты от широкого спектра кибернетических атак.

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Столтенберг добавил, что члены НАТО выполнили обязательство по дополнительному инвестированию в сферу кибербезопасности. Союзники также улучшили навыки своих специалистов для реализации национальных стратегий обороны в информационном пространстве.

Угрозы в виртуальной сфере

В начале ноября российские пропагандисты заявили о взломе системы ситуационной осведомленности, которую используют ВСУ. Ее успешно представили на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint. Это была информационная атака — никаких несанкционированных проникновений украинские специалисты на зафиксировали.

По данным СМИ, Великобритания еще с начала полномасштабного вторжения РФ помогает бороться с российскими хакерами. Кибератаки агрессора шли волнами и активизировались во второй половине 2021 года. Лондон потратил на помощь Украине в этом сегменте более $7 миллионов.

В конце октября хакеры взломали телефон уже бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс. Киберпреступники получили много важной информации, включая переговоры о поставках вооружения Украине и сообщения с критикой в адрес Бориса Джонсона.

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