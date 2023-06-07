Германия готовится к проведению с 12 по 23 июня крупнейших в истории НАТО учений по развертыванию воздушных сил в целях демонстрации силы потенциальным противникам, таким как Россия.
В учениях "Air Defender 23", которые начнутся на следующей неделе, примут участие 10 тысяч человек и 250 самолетов из 25 стран. Они будут тренироваться отбивать атаку на страну-члена НАТО, пишет Sky News.
Одни только США направляют две тысячи военнослужащих Национальной гвардии и около 100 самолетов для участия в тренировочных маневрах.
"Я была бы весьма удивлена, если бы какой-либо мировой лидер не обратил внимание на то, что это демонстрирует с точки зрения духа этого альянса, что означает силу этого альянса. В том числе и Путин", - сказала посол США в Германии Эми Гутманн.
Отмечается, что хотя учения планировались в течение нескольких лет, вторжение России в Украину заставило НАТО всерьез подготовиться к возможности нападения на ее территорию.
В учениях также принимают участие Швеция, которая надеется вступить в НАТО в скором времени, и Япония.
Учения НАТО Air Defender
Напомним, ранее УНИАН уже писал о подготовке к проведению летом многонациональных учений НАТО Air Defender. Сообщалось, что они сосредоточены на полевых тренировках оперативного и тактического уровня.
Учения пройдут в Германии, но также будут передовые пункты в Чехии, Эстонии и Латвии. Air Defender станут крупнейшими по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО в 1949 году.