В учениях "Air Defender 23" примут участие 10 тысяч человек и 250 самолетов из 25 стран.

Германия готовится к проведению с 12 по 23 июня крупнейших в истории НАТО учений по развертыванию воздушных сил в целях демонстрации силы потенциальным противникам, таким как Россия.

В учениях "Air Defender 23", которые начнутся на следующей неделе, примут участие 10 тысяч человек и 250 самолетов из 25 стран. Они будут тренироваться отбивать атаку на страну-члена НАТО, пишет Sky News.

Одни только США направляют две тысячи военнослужащих Национальной гвардии и около 100 самолетов для участия в тренировочных маневрах.

Видео дня

"Я была бы весьма удивлена, если бы какой-либо мировой лидер не обратил внимание на то, что это демонстрирует с точки зрения духа этого альянса, что означает силу этого альянса. В том числе и Путин", - сказала посол США в Германии Эми Гутманн.

Отмечается, что хотя учения планировались в течение нескольких лет, вторжение России в Украину заставило НАТО всерьез подготовиться к возможности нападения на ее территорию.

В учениях также принимают участие Швеция, которая надеется вступить в НАТО в скором времени, и Япония.

Учения НАТО Air Defender

Напомним, ранее УНИАН уже писал о подготовке к проведению летом многонациональных учений НАТО Air Defender. Сообщалось, что они сосредоточены на полевых тренировках оперативного и тактического уровня.

Учения пройдут в Германии, но также будут передовые пункты в Чехии, Эстонии и Латвии. Air Defender станут крупнейшими по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО в 1949 году.

Вас также могут заинтересовать новости: