Кроме Германии и США, участие примут 22 страны-союзницы.

Летом Североатлантический альянс проведет многонациональные учения, сосредоточенные на полевых тренировках оперативного и тактического уровня. Они пройдут 12-23 июня, в основном в Германии. Также будут передовые пункты в Чехии, Эстонии и Латвии, сообщает Национальная гвардия США.

К учениям привлекут примерно 220 самолетов 23 различных типов. Air Defender ' 23 станут крупнейшими учениями по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО в 1949 году.

"Air Defender' 23 стратегически объединяет Соединенные Штаты и Германию. [Учения] проверят не только нашу оперативную совместимость для совместной работы, но также проверят нашу способность быстро развертывать и быстро использовать [ВВС коалиции]", – прокомментировал генерал-лейтенант ВВС США Майкл А. Ло.

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Кроме Германии и США, участие примут 22 страны-союзницы. Генерал-лейтенант Инго Герхарц, командующий ВВС Германии, подчеркнул, что целью учений является "продемонстрировать решительную воздушную силу союзников".

Учения НАТО-последние новости

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Североатлантический альянс, который накануне пополнился новым членом – Финляндией, проводит все более грандиозные учения в различных сферах.

В прошлом месяце 20 тысяч военнослужащих НАТО, а также Финляндии и Швеции, тренировались оборонять Норвегию во время крупнейших военных тренировок на территории европейской Арктики. В Средиземном море 9 стран-членов альянса проводили тренировки по противолодочной борьбе. Кроме этого, в феврале авианосцы из Соединенных Штатов, Италии и Испании тренировались вместе в Средиземном море в серии военно-морских учений.

Позже в апреле НАТО проведет крупнейшие в мире учения по кибербезопасности. А в июне на территории Сербии пройдут совместные с НАТО тренировки.

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