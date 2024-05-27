По мнению военного, если бы противник мог такую практику обстрелов применять, это бы уже происходило бы.

Сейчас РФ, чтобы обезопасить свои корабли, перебрасывает их из временно оккупированного Крыма в другие пункты базирования, в связи с этим возникают вопросы, сможет ли страна-агрессор атаковать Украину ракетами "Калибр" из Каспийского и Средиземного морей, где находится ее флот - в ВСУ считают, что это маловероятно.

Как сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, по состоянию на утро 27 мая, в Черном море было зафиксировано три корабля РФ. По его данным, они продолжают движение в направлении нового пункта базирования.

"Фактически они заходили на ночевку и после этого продолжают двигаться дальше от нашего Крыма. Встречает их "Алроса" (подводная лодка - УНИАН), которая не является носителем крылатых ракет. Единицы, которые вышли в море, - ракетные катера. То есть, сказать, что они отплывают на расстановку сил в море, по состоянию на сейчас, невозможно. По имеющейся информации, они продолжают именно перебазирование", - рассказал Плетенчук.

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Сейчас определенное количество российских кораблей уже передислоцировано противником из Черного моря в Каспийское. В связи с этим у спикера спросили, есть ли угроза того, что оттуда, с Каспия, российские оккупанты будут наносить удары по Украине крылатыми ракетами "Калибр".

"Расстояние там существенное, на самом деле. Я уверен, если бы они могли эту практику применять, они это уже сделали. Чисто теоретически, такое можно предположить, но ни одного подобного применения не было, значит с практической точки зрения это маловероятно", - сказал Плетенчук.

По его словам, еще более маловероятно, чтобы противник нанес удары "Калибрами" по Украине из Средиземного моря. Суть в том, что по пути у этих ракет встретится воздушное пространство НАТО, как минимум Турецкой республики. Как добавил Плетенчук, по другому они попасть сюда никак не смогут. Далее, на север, так же находятся две страны НАТО - Болгария и Румыния - пересечь ракетам их воздушное пространство - перспектива очень призрачная.

"Во-первых, возникнет много политических вопросов. Во-вторых - это вторжение в воздушное пространство стран НАТО... Все мы помним последний пролет через территорию Турции российского Су-24, чем это закончилось.(В 2015 году самолет Су-24 РФ был атакован истребителем Ф-16 ВС Турции из-за нарушения российским бомбардировщиком воздушного пространства - УНИАН)", - сказал Плетенчук

Он пояснил также, что россияне, перебрасывая свои корабли из Черного моря в Каспийское, могут пользоваться внутренними водоемами. Таким образом корабли могут попасть даже на Балтику.

"По крайней мере, "Каракурты" могут пройти территориальными водами. Тот самый "Серпухов" с завода, скорее всего, шел территориальными водами (ракетный корабль "Серпухов" 7 апреля 2024 года выведен из строя на территории военно-морской базы РФ в Балтийске - УНИАН). Там есть некоторые ограничения, сложности, но особенность этого проекта - он и считается река-море, несмотря на то, что у него есть на борту крылатые ракеты. Поэтому здесь технических проблем не возникает", - рассказал Плетенчук.

Ситуация в Черном море - детали

Напомним, по данным Плетенчука, после того, как ВСУ уничтожили во временно оккупированном Крыму российский ракетоноситель "Циклон", враг продолжает выводит корабли с полуострова. На вчера, 26 мая, он насчитал 7 единиц, которые захватчики были вынуждены перебросить в Краснодарский край, в Новороссийск. На Черном море российские ракетоносители находятся в Новороссийске. В Черном море вчера находилась подводная лодка РФ, но она не является носителем ракет "Калибр".

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