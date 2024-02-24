Словацкий премьер считает, что российского диктатора "фальшиво демонизируют" на Западе.

Ставка на военную победу Украины в войне с Россией провалилась, а сама война началась из-за "разгула украинских неонацистов". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Нас убеждали, что конфликт в Украине имеет только военное решение. Мне кажется уместным сказать по случаю второй годовщины войны в Украине о несколько ином: Запад не может признать, что стратегия продолжения конфликта в Украине не сработала", - сказал он.

По словам Фицо, стратегия Запада, которая включала массированную поддержку Украины деньгами и оружием в сочетании с санкциями против России и "фальшивой демонизацией" Владимира Путина, не сработала. Он отметил, что несмотря на все Россия "не стоит на коленях ни политически, ни экономически", имеет большие территориальные достижения в войне, чем Украина, и приспосабливает свое военное производство к новым условиям.

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"Единственное что сработало - это тысячи погибших и покалеченных людей, тысячи убитых и покалеченных украинцев и россиян. Мои взгляды на войну в Украине достаточно известны, включая ее оценку как нарушение международного права. Эта война началась в 2014 году с проделок украинских неонацистов", - сказал словацкий премьер.

Фицо раскритиковал Евросоюз за то, что он пытается поддерживать военные усилия Украины, вместо того, чтобы пытаться реализовать мирное соглашение.

"Украина, Россия, Европа нуждаются в мире. И Украина, и Россия нуждаются в гарантиях безопасности от сильнейших международных игроков. Я не принимаю аргумент, что взаимное убийство украинцев и россиян должно продолжаться, чтобы Украина могла вести переговоры о более справедливых условиях", - заявил он.

При этом словацкий премьер не привел никакой конкретики о том, на каких условиях может быть заключен мир между Украиной и Россией.

Другие скандальные заявления Фицо

Как писал УНИАН, словацкий премьер раскритиковал идею вступления Украины в НАТО. По его словам, такое событие повлечет Третью мировую войну.

Также ранее Фицо критиковал отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за войны в Украине. В частности он назвал лицемерием то, что россиян не пускают на Олимпиаду (на самом деле это не так - пускают), но позволяют играть в хоккейной лиге США и Канады.

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