Может быть достигнут прогресс в закупке сотен тысяч боеприпасов в третьих стран.

Около 20 политических лидеров из ЕС, США и Канады соберутся в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости относительно поддержки Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что Россия непременно одержит победу в войне, пишет Reuters.

В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран. Соединенные Штаты Америки будет представлять помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, а Канаду - министр обороны Билл Блэр. Президент Украины Владимир Зеленский также выступит на встрече.

Французские официальные лица заявили, что конференция по безопасности в Мюнхене в начале этого месяца была пропитана "обреченностью и мрачностью", и что Макрон стремится развеять эти настроения.

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"Мы не обречены и не мрачны, - сказал французский советник. "Мы хотим, чтобы Россия это поняла. России придется рассчитывать на нас всех вместе, чтобы положить конец этой войне и восстановить права Украины".

Советник сказал, что рабочая встреча не будет поводом для объявления о новых поставках оружия в Украину, а скорее для мозгового штурма по поиску путей повышения эффективности на местах, а также усиления координации между союзниками и Украиной.

Одна из областей, в которой может быть достигнут прогресс, - это закупка сотен тысяч боеприпасов в третьих стран, к которому Франция ранее относилась с осторожностью.

"Мы должны иметь возможность поставлять больше снарядов. Принцип заключается в том, что снаряды будут закупаться там, где они доступны", - сказал советник. "Нет догматической (французской) позиции".

Помощь от Франции Украине

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где подписал с французским лидером Макроном соглашение о гарантиях безопасности. Согласно тексту соглашения, Франция планирует обеспечить способность украинских Сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года. Она действует в течение десяти лет.

Отмечается, что Франция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 миллиардов евро в 2022 году и 2,1 миллиардов евро в 2023 году. В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.

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