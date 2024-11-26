По словам Рютте, необходимо обеспечить критически важную для Украины противовоздушную оборону и выполнить обязательства, взятые на саммите НАТО в Вашингтоне.

НАТО необходимо изменить траекторию войны в Украине, и для этого Альянс должен "идти дальше" в своей поддержке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

"Наша поддержка Украины позволила им продолжать борьбу, но нам необходимо пойти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", — сказал генсек НАТО.

В частности, по словам Рютте, необходимо обеспечить критически важную для Украины противовоздушную оборону и выполнить обязательства, взятые на саммите НАТО в Вашингтоне.

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"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения, финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры по сближению Украины с НАТО", - добавил он.

Рютте также подчеркнул, что критически важно увеличить инвестиции и производство в военной промышленности.

Генсек напомнил, что Россия в войне против Украины использует северокорейское оружие и войска, иранские беспилотники и китайские товары двойного назначения для своей оборонной промышленности.

"Это опасное расширение войны и вызов глобальному миру и безопасности… Хорошей новостью является то, что в лице НАТО у нас есть альянс, который нам нужен для защиты каждой пяди нашей территории", - отметил он.

В ПА НАТО приняли резолюцию о помощи Украине

Она, в частности, предусматривает предоставление Киеву ракет средней дальности, в том числе типа Tomahawk. В резолюции также предусматривается разрешение наносить удары предоставленным вооружением по российским военным целям.

В Альянсе также заявили, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также назвали Китай решающим пособником агрессивной войны России против Украины.

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