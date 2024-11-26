Китай несет многочисленные и системные вызовы для евроатлантической безопасности, считают в Альянсе.

В Парламентской ассамблее НАТО приняли резолюцию о помощи Украине, которая, в частности, предусматривает предоставление Киеву ракет средней дальности (от 1000 до 5 500 километров), в том числе типа Tomahawk.

В резолюции также говорится о том, что украинской стороне предоставляется разрешение наносить удары предоставленным вооружением по российским военным целям.

В Альянсе также дали ряд обещаний Украине:

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Создать программу НАТО по оказанию помощи в обеспечении безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU).

Создать Совместный центр НАТО - Украина по анализу, обучению и образованию (JATEC).

Долгосрочно помогать нашему государству в области безопасности. НАТО будет поддерживать и увеличивать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, обеспечивая своевременные поставки боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы ПВО, дальнобойное высокоточное оружие, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители.

Обеспечить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года.

Поддержать усилия Киева, выраженные в ее формуле мира и плане победы, для достижения справедливого и прочного мира, и оставаться верным принципу "ничего об Украине без Украины".

Активизировать политические и практические усилия, чтобы помочь Украине получить приглашение в НАТО и стать 33-м членом блока как можно скорее;

"Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, что эта угроза сохранится в долгосрочной перспективе. НАТО должен разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сосредоточив внимание на полной подготовке Альянса к сдерживанию и противодействию враждебной России", - отмечается в документе.

В резолюции также подчеркивается, что Китай "несет многочисленные и системные вызовы для евроатлантической безопасности, интересов и ценностей, а также для основанного на правилах международного порядка".

В Альянсе КНР назвали решающим пособником агрессивной войны России против Украины:

"НАТО должно сдерживать враждебные действия России по всем направлениям,... поддерживая при этом усилия по снижению способности Москвы вести агрессивные войны, в частности, путем признания права Украины наносить удары по законным военным объектам на территории агрессора в соответствии с принципом самообороны, закрепленного в статье 51 Устава ООН".

В центре внимания помощь украинцам во время войны против РФ - что сообщалось

Страны-члены НАТО, в том числе США, активно помогают Украине бороться с российскими захватчиками. Власти Украины не раз отмечали, что залогом мира на нашей земле является членство в Альянсе.

Первый пункт плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал в начале ноября в Верховной Раде, предусматривает предоставление Украине приглашения для членства в Альянс.

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