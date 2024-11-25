Руководство НАТО рекомендует европейскому бизнесу готовиться к работе в условиях военного времени.

Российская армия значительно увеличилась численно по сравнению с довоенным временем, но с тех пор ее качество снизилось. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, которого цитирует Reuters.

"На данный момент россияне не являются такой угрозой, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться", - сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.

Вместе с этим Бауэр призвал предприятия подготовиться к "сценарию военного времени" и соответствующим образом настроить свои линии производства и распределения, чтобы быть менее уязвимыми к шантажу со стороны таких стран, как Россия и Китай.

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В частности он напомнил о первых месяцах российского вторжения в Украину, когда Россия обрезала поставки газа в Европу.

"Мы думали, что имеем соглашение с "Газпромом", но на самом деле у нас было соглашение с господином Путиным. То же касается инфраструктуры и товаров, принадлежащих Китаю. У нас на самом деле есть соглашение с (президентом Китая) Си (Цзиньпином)", - предупредил Бауэр и напомнил, Китай добывает 60% всех редкоземельных материалов в мире, а перерабатывает даже больше - 90%.

Адмирал отметил, что химические ингредиенты для многих важных лекарств, которые потребляет Запад, также поступают из Китая.

"Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не воспользуется этой властью. Лидеры бизнеса в Европе и Америке должны осознать, что коммерческие решения, которые они принимают, имеют стратегические последствия для безопасности их нации", - подчеркнул Бауэр.

Также адмирал признался, что в НАТО обсуждают возможность превентивных высокоточных ударов по территории России, если начнется конфликт с государством-агрессором.

"Грамотнее не ждать, [когда Россия нанесет удар], а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", - отметил он.

Бауэр назвал положительным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонительного альянса. Кроме того, изменилось восприятие мысли, что необходимо "сидеть и ждать, когда на нас нападут" и только потом - реагировать.

НАТО готовится к войне с РФ

Как писал УНИАН, из-за ухудшения ситуации с международной безопасностью, в Германии хотят создать больше укрытий. По данным правительства, сейчас в Германии есть только 579 бункерных помещений, в которых могут укрыться только 480 тысяч человек. Во времена холодной войны таких укрытий было 2 тысячи.

Также мы рассказывали, что западный мир не готов к широкомасштабной войне, такой как сейчас в Украине. Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный считает, что европейская система ПВО протянет в войне против РФ не более трех месяцев. С сухопутными силами ситуация еще хуже.

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