Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сообщил президентам Украины и России о "готовности приложить усилия для посредничества между всеми сторонами".
Как пишет BBC, об этом шла речь во время его разговоров с Владимиром Зеленским и Путиным.
В частности, украинскому лидеру он сообщил, что королевство продлит визы украинских туристов и жителей, срок действия которых истекает, еще на три месяца.
По данным СМИ, принцу позвонил именно Путин. В своей интерпретации разговора Кремль заявил, что стороны "обсудили энергетические проблемы и решили продолжать координировать свои подходы к добыче нефти в качестве ключевых партнеров по альянсу ОПЕК+".
Мухаммед бин Салман, пишет СМИ, сказал Зеленскому и Путину о приверженности "политическому решению" конфликта.