По данным СМИ, он уже успел поговорить с президентами Украины и РФ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сообщил президентам Украины и России о "готовности приложить усилия для посредничества между всеми сторонами".

Как пишет BBC, об этом шла речь во время его разговоров с Владимиром Зеленским и Путиным.

В частности, украинскому лидеру он сообщил, что королевство продлит визы украинских туристов и жителей, срок действия которых истекает, еще на три месяца.

По данным СМИ, принцу позвонил именно Путин. В своей интерпретации разговора Кремль заявил, что стороны "обсудили энергетические проблемы и решили продолжать координировать свои подходы к добыче нефти в качестве ключевых партнеров по альянсу ОПЕК+".

Мухаммед бин Салман, пишет СМИ, сказал Зеленскому и Путину о приверженности "политическому решению" конфликта.

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