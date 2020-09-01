В США житель Флориды во время прогулки по пляжу обнаружил подозрительные пакеты, в которых оказалось 35 килограммов кокаина.
Об этом сообщает CNN.
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30 упаковок наркотика изъял американский пограничный патруль. По оценке экспертов, стоимость запрещенного вещества превысила миллион долларов.
Главный патрульный агент Майами Джон Модлин рассказал, что частые находки наркотиков в этом районе свидетельствуют об усилении активности наркодилеров на побережье Флориды.
"На пляжах штата находят много таких посылок, так как контрабандисты используют Мексиканский залив и архипелаг Флорида-Кис для перевозки наркотиков", – рассказал Модлин.
По его словам, за июль-август патруль изъял более 95 килограммов вынесенного на берег кокаина.
"Последние находки представляют собой сотни килограмм наркотиков, которые проникают в наше общество. Мы благодарны всем за поддержку нашей миссии", - сказал Модлин.
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