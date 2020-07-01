84 миллиона таблеток: в Италии изъяли рекордную партию амфетамина
В Италии полиция изъяла рекордную 14-тонную партию амфетамина из 84 миллионов таблеток стоимостью более чем в миллиард евро.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читайте такжеВ Панаме обнаружили подводную лодку с пятью тоннами кокаина
Наркотики обнаружили в рамках расследования деятельности криминальных группировок, поставляющих наркотики в Европу. Полиция смогла отследить три контейнера, направляемых в порт Салерно в Южной Италии, в которых находились бумажные цилиндры для промышленного использования. Их задержали и направили на исследование.
Всего в контейнерах обнаружили более 40 цилиндров высотой 2 метра и диаметром 1,4 метра каждый. На обнаруженных таблетках была символика «каптагона», которой обозначают «джихадистский наркотик» террористической организации «Исламское государство».
По данным полиции, наркотик произведен в Сирии, а средства с его продажи направляются на финансирование террористической деятельности.
Как сообщал УНИАН, в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков на судне Duncan Island задержали шесть граждан России. Судно шло из Швеции в Санкт-Петербург.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram