цей матеріал доступний українською

В Дании задержали банду контрабандистов с крупной партией кокаина для россиян

14:25, 20 февраля 2020
Мир
284 0
На борту судна нашли контейнер со 100 килограммами кокаина / reactor.inform.kz

Об этом сообщили в полиции Копенгагена.

Читайте такжеВ США мексиканского наркобарона "Эль Чапо" приговорили к пожизненному заключению (видео)«На борту судна Duncan Island находилось пять россиян. Они являлись членами экипажа и в настоящее время находятся под арестом и будут оставаться под арестом до 27 февраля», – рассказал пресс-секретарь полиции Сурен Расмуссен.

По делу о контрабанде задержали 27 человек, из них 24 – члены экипажа. Еще трех человек арестовали в порту города Гедсер на юге Дании. Один из арестованных – 50-летний гражданин России.

Судно Duncan Island, направляющееся из Хельсингборга на юге в Швеции в Санкт-Петербург, задержали на юге Дании 15 февраля. На борту был контейнер со 100 килограммами кокаина.

Ранее УНИАН сообщал, что в Панаме обнаружили подводную лодку с пятью тоннами кокаина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter