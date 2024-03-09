Стефан Сежурне заявил, что не Россия должна указывать, как помогать Украине.

Франция создает альянс стран для возможной отправки западных войск в Украину. Париж углубляет свое противостояние с Берлином.

В пятницу, 8 марта, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетил Литву, где встретился с коллегами из стран Балтии и Украины, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

"Не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы", - цитирует Сежурне издание Politico. "Не Россия должна определять, как мы будем действовать, или устанавливать красные линии. Мы решаем это между собой".

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Сежурне неоднократно упоминал операции по разминированию в качестве возможного варианта, говоря, что это "может означать наличие некоторого количества персонала, но не для ведения боевых действий".

Встреча состоялась в тот момент, когда Украина страдает от нехватки артиллерийских боеприпасов, из-за чего ей трудно остановить российские атаки.

"Украина не просила нас прислать войска. В данный момент Украина просит нас прислать боеприпасы", - заявил французский министр. "Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы".

Балтийские министры похвалили Францию за "нестандартное мышление".

"Не может быть никаких "но". Мы должны проводить красные линии для России, а не для себя. Ни одна форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину везде, где это наиболее необходимо", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Войска НАТО в Украине - главные заявления

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке западных армий в Украину. Издание The Hill писало, что это заявление Макрона может оказаться дипломатической ошибкой французского лидера, но в итоге это пошла на пользу и ему, и Украине.

Позже Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся в сторону Киева или Одессы.

При этом многие лидеры европейских стран сначала сделали поспешные заявления, что они не намерены отправлять свои войска в Украину, в их числе была и Польше. Позже министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский заявил, что "коалиция государств-членов ООН для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым".

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