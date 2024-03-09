По его мнению, тренировочные миссии возможны исключительно за пределами Украины.

Великобритания не должна отправлять свои войска в Украину даже для выполнения тренировочных миссий. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

По его убеждению, иностранная военная миссия станет потенциальной целью для российских атак, даже если иностранцы будут только тренировать украинцев.

"Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина", - отметил глава британского МИД.

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По мнению Кэмерона, даже тренировочные миссии лучше проводить за пределами Украины.

"В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат", - подчеркнул он.

Перспектива появления западных войск в Украине

Как писал УНИАН, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил ранее сказанные им слова, что отправка западных войск в Украину не является чем-то невозможным. По его убеждению, это может произойти в частности в том случае, если возникнет угроза захвата россиянами Киева или Одессы.

Это мнение в общих чертах разделяет и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, присутствие западных военных в Украине "не является чем-то немыслимым".

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