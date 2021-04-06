По данным украинской разведки, Москва под видом подготовки к учениям стягивает российские войска к границам Украины и завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого – побуждение Украины к военному ответу.

Контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях вооруженных сил Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", - сказал Шойгу.

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По данным российского военного ведомства, всего в течение апреля будет проведено 4 тысячи 48 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Курильских островов, крайнего Севера и на Камчатке.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует подтянуть еще до 25 батальонных групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тысячи военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключили попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого – побуждение Украины к военному ответу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию относительно введения эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Роман Цимбалюк