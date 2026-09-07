'Если бы это сделала Москва, все выглядело бы иначе': посол РФ об атаке на аэропорт Лейпцига

Россия считает диверсию в аэропорту Лейпцига "намеренной провокацией".

Атака дрона на аэропорт Лейпцига в Германии могла бы закончиться совсем иначе, если бы её действительно организовала Москва. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в подкасте немецкого блогера Бена Берндта Ungeskriptet, пишет "Медуза".

"Мы уже на всех уровнях заявили, что не хотим войны с НАТО и не хотим войны с Германией. Если бы мы действительно хотели что-то сделать в Лейпциге, это могло бы выглядеть совсем иначе, как вы прекрасно знаете", – сказал он.

Нечаев отметил, что Москва не намерена провоцировать общественность или правительство.

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Кроме того, он добавил, что Россия считает диверсию в аэропорту Лейпцига "преднамеренной провокацией" и отвергает обвинения в причастности.

Диверсия в аэропорту Лейпцига – что известно

Как сообщал УНИАН, 4 августа в аэропорту немецкого Лейпцига ударный беспилотник целенаправленно врезался в украинский грузовой самолет, но не взорвался.

Американская разведка заявила, что за появлением взрывоопасного беспилотника в аэропорту Лейпцига, вероятно, стоит российское правительство.

После расследования Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига, что побудило членов Европейского Союза призвать к введению новых санкций против России.

Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал это частью агрессивных гибридных действий России против Европы. Он подчеркнул, что действия России "вписываются в длинную череду попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы".

В то же время российский диктатор Владимир Путин связал атаку беспилотников со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига с внутренним политическим кризисом в Германии.

В то время как ряд европейских стран выразили солидарность с Германией. Так, Венгрия выразила готовность сотрудничать с Германией в противодействии гибридным угрозам со стороны России, особенно после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига.

Польша призвала ограничить передвижения российских дипломатов в Европейском Союзе и усилить контроль за въездом граждан России на фоне недавних российских гибридных атак в Европе.

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