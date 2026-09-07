В Турции нашли 1800-летний особняк богача с невероятной мозаикой: ошарашило ученых

Две композиции выделяются среди других изображений, ведь это единственные, под которыми указаны имена.

Уникальная мозаика, обнаруженная на руинах виллы римской эпохи в Турции, могла быть своеобразным памятником домашним любимцам состоятельного хозяина – собаке по кличке "Океан" и коту "Изумруд", пишет The Independent.

Сообщается, что красочную мозаику с изображениями более десятка мифологических и реальных животных нашли во время раскопок в древнем городе Адрамиттейон на побережье Эгейского моря. Артефакт обнаружили в прихожей виллы, датируемой концом II – III веком нашей эры.

Отмечается, что композиция имеет размеры примерно 5 на 3,6 метра и расположена в центре главного "Северного зала". Именно его, вероятно, первым видели гости состоятельного хозяина.

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Древние мастера использовали для создания мозаики чрезвычайно богатую палитру. Среди фрагментов – красные, оранжевые, черные, белые, синие, зеленые, желтые и бордовые четырехугольники. Мозаика состоит из 15 панелей, расположенных в три ряда. На них изображены птицы, рыбы и кошачьи, а также, вероятно, Медуза и Пегас.

"Набор фигур был разнообразным: он сочетал изображения животных, особенно птиц, с эмблемами и мифологическими мотивами, среди которых крылатый конь, фигура карлика, голова Медузы, а также домашние и дикие животные и рыбы", – сообщил археолог, автор исследования Хюсейн Мурат Озген.

Кошка и собака

Особое внимание исследователей привлекли два изображения. На одном из них – светлый кот, сидящий на сине-зеленой подушке. Под ним выложено греческими буквами слово "ΖΜΑΡΑΓΔΙΝ", что означает "изумруд". На другой панели изображена собака в движении. Под ней написано по-гречески "ΩΚΕΑΝΟΣ" – "Океан".

"Интересно, что эти два изображения расположены таким образом, что могли привлекать внимание гостей сразу после входа в помещение", – говорится в статье.

Кот находился на панели слева от входа, поэтому именно его изображение, скорее всего, первым замечал человек, входящий в приемный зал. Справа располагалась панель с собакой.

Обе композиции выделяются среди других изображений мозаики, ведь это единственные животные, под которыми указаны имена.

Дорогой способ продемонстрировать статус

По словам исследователей, мотивы, использованные в этой мозаике, были особенно распространены в Северной Африке. В то же время само наличие такой масштабной и сложной мозаики свидетельствует о высоком статусе владельца виллы. Состоятельные римляне часто использовали дорогие материалы, в частности мрамор и цветное стекло, для отделки своих домов. Так они демонстрировали не только богатство, но и хороший вкус, а также интерес к искусству.

Подобные мозаики обычно размещали в прихожих, гостиных и столовых вилл.

Исследователи предполагают, что имя собаки – "Океан" – могло быть связано с историей самого Адрамиттейона, который в древности был портовым городом. Имя кота, в свою очередь, может намекать на связь владельца виллы с римским Египтом. Именно там в древности добывали изумруды, рассказал доктор Озген изданию Live Science.

Другие находки археологов

Напомним, в Таиланде рядом с человеческими останками исследователи нашли два золотых кольца, возраст которых составляет 2000 лет. На одном из украшений – надпись, указывающая на древний торговый путь. Сообщалось, что надпись выполнена на диалекте брахми, который использовался в древней Индии. По мнению археологов, находка может свидетельствовать о древних культурных и торговых связях и помочь проследить сети портов и торговых путей, соединявших Юго-Восточную и Южную Азию.

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