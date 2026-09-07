В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час

График работы общественного транспорта в Киеве будет продлен на один час.

С полуночи 10 сентября комендантский час в Киеве будет действовать с 01:00 ночи до 5:00 утра. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Совет обороны Киева принял это решение в соответствии с постановлением правительства и некоторыми инициативами города относительно функционирования городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице.

"Комендантский час, по решению правительства, будет сокращён на один час. И будет действовать с 01:00 до 5:00 утра", – подчеркнул Кличко.

В частности, эти изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября.

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"Соответственно, график работы общественного транспорта в столице будет продлен на 1 час", – подчеркнул Кличко.

Однако график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и ТРЦ при этом не изменяется.

Также, как отметил городской голова, во время комендантского часа (из-за того, что многие поезда опаздывают) город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала.

Вместе с тем мэр сообщил, что уведомления "Воздушная тревога" с разными уровнями угрозы уже работают в городском мобильном приложении "Киев Цифровой".

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Как сообщал УНИАН, с 6 сентября в Киеве введено дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. В частности, теперь в случае угроз со стороны дронов объявляется "желтый уровень" тревоги, а в случае массированной дроновой угрозы, ракетной угрозы или ракетно-дроновой угрозы – "красный уровень".

Возможность изменения режима комендантского часа связана с необходимостью обеспечения работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, необходима адаптация работы государства, столицы, экономики и критически важной инфраструктуры к новой тактике российских атак.

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