'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на 7 сентября

Курс доллара при расчетах по банковским картам составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 7 сентября, снизился на 15 копеек и составляет 44,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 52,10 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 28 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 7 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,79 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки и составляет 44,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 52,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

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