Вышел трейлер криминального триллера 'Соперники Амзиа Кинга' с Мэттью Макконехи (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 8 октября 2026 года.

Вышел украинский трейлер криминального триллера "Соперники Амзиа Кинга" (The Rivals of Amziah King), главную роль в котором исполнил Мэттью Макконехи ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Сахара", "Линкольн для адвоката", "Супер Майк", "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар", "Джентльмены").

Главный герой фильма, который в украинский прокат выходит под названием "Король роя", – харизматичный пчеловод, музыкант и владелец семейного медового бизнеса, который после многих лет разлуки неожиданно встречается со своей приемной дочерью. Вместе они берутся возродить дело, которое когда-то объединяло их семью. Но очень скоро выясняется, что борьба за медовый бизнес таит в себе опасности, о которых они даже не догадывались. Чтобы защитить самое дорогое, им придется столкнуться с жестокими правилами игры, где на кону оказываются не только семейное дело, но и жизнь.

Также в фильме снялись Анджелина Лукингласс (сериал "Темные ветры"), Курт Рассел ("Побег из Нью-Йорка", "За бортом", "Форрест Гамп", "Ванильное небо", "Омерзительная восьмерка", "Стражи Галактики 2", франшиза "Форсаж", сериал "Монарх: Наследие монстров"), Скотт Шеперд ("Шпионский мост", "Джейсон Борн", "Убийцы цветочной луны", "Финикийская схема"), Оуэн Тиг (франшиза "Оно") и другие.

Видео дня

Снял картину американский режиссер Эндрю Паттерсон ("Бесконечная ночь").

Мировая премьера фильма состоялась в марте 2025 года на престижном американском кинофестивале независимого кино SXSW, где он получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 89% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 80 % от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 8 октября 2026 года.

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