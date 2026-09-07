Киев готовит запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций, - КГГА

Прежде всего речь идет об оказании помощи малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Киеве создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил Олег Куявский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Он пояснил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в Киеве сформированы и постоянно поддерживаются необходимые запасы основных групп продовольственных товаров.

Предполагается, что это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае сбоев в работе энергосистемы.

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Кроме того, эти запасы можно будет использовать:

в пунктах несокрушимости – во время длительных отключений электроэнергии;

для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

"Для этого, при поддержке благотворительных и общественных организаций, город имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА также планирует закупить ещё 20 тысяч продовольственных наборов, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Ожидание зимы в Киеве

Как сообщалось, в конце августа Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, высказал мнение, что Киев может на несколько месяцев остаться без тепла даже в случае полного восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, ведь они будут оставаться уязвимыми для новых атак российских оккупантов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому, в частности, органы местного самоуправления должны оборудовать системы автономного резервного питания в многоквартирных домах, а мэр Киева Виталий Кличко – обратить внимание на личную ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона в столице.

Помимо прочего, областные и Киевская городская государственная (военная) администрация должны обеспечить проведение в течение месяца командно-штабных учений по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, в частности, на объектах тепло-, электро-, газо- и водоснабжения в период отопительного сезона.

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