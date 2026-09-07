Россия может остаться без 'Суперджетов' из-за одной проблемы

В России прогнозируют вывод из эксплуатации практически всего парка SSJ-100.

Авиакомпании Российской Федерации не смогут самостоятельно заменить французские двигатели на самолетах SSJ-100 на российские и могут столкнуться с потерей самолетов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского.

"Если не будет субсидирования ремоторизации, это приведет к постепенному сокращению флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ 100", – сказал он.

Проблема ремоторизации SSJ 100 обсуждается в авиационной отрасли еще с 2022 года. Тогда французская компания Safran, которая занималась обслуживанием и производством деталей для горячей части двигателей SaM-146, прекратила участие в совместном предприятии с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

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Установка российских двигателей ПД-8 вместо SaM-146 на один SSJ 100 может стоить около 2,1–2,3 млрд рублей (от 24,25 млн до 26,56 млн долларов). В то же время некоторые источники издания считают эту оценку заниженной. В частности, только себестоимость одного ПД-8 в 2024 году превышала 1 млрд рублей (11,55–11,77 млн долл.) и с тех пор могла вырасти.

Некоторые собеседники "Коммерсанта" выражают сомнения в способности ОДК обеспечить необходимые объемы производства ПД-8. В действующей редакции Комплексной программы развития авиационной отрасли производство этих двигателей предусматривалось в первую очередь для новых самолетов SJ 100, а также для формирования резервного фонда силовых установок.

Ранее ОДК прогнозировала вывод из эксплуатации почти всего парка SSJ 100 из-за исчерпания ресурсов двигателя к 2030 году. После этого Росавиация продлила ресурсы SaM-146, но это не решило проблему коренным образом. Самолеты этого типа уже выводятся из эксплуатации и к 2030 году в основном будут выведены из эксплуатации.

Из примерно 160 самолетов SSJ 100, оставшихся в РФ, 78 принадлежат авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Еще 25 самолетов – у RedWings. У "Азимута" осталось 19 воздушных судов, 14 судов находится у "Ямала", 7 – у "ИрАэро" и 3 – у "Якутии".

Несколько SSJ 100 эксплуатируют госструктуры, часть – у корпоративных перевозчиков: 7 – у "Газпромавиа", 4 – у "Северстали", по 1 – у "Русджета" и "Глобал Скай".

SSJ-100 – последние новости

Россия пытается наладить выпуск "Суперджетов" с российскими двигателями. Первый полёт Superjet 100 с двигателями ПД-8 состоялся в марте 2025 года. Разработка ПД-8 неоднократно сопровождалась трудностями. В частности, во время испытаний в 2023 году двигатель "не подтвердил свои характеристики", после чего российским разработчикам пришлось внести в него необходимые доработки.

Также неоднократно происходили аварийные ситуации с SSJ-100. Так, недавно у самолета "Суперджет" российской авиакомпании Red Wings после взлета оторвались капоты двигателя.

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