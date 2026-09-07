Суд отправил под стражу Ивахненко и установил огромную сумму залога

Прокурор просил установить залог в размере 50 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Елизаветы Ивахненко, подозреваемой по делу НАБУ о "крыше" мошеннических колл-центров под кодовым названием "Карфаген".

Сообщается, что в этом деле Ивахненко фигурирует под псевдонимом "Муза". Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в размере 20 млн грн.

Отметим, что сторона обвинения ходатайствовала о залоге в размере 50 млн грн.

Видео дня

Сама же подозреваемая отвергает обвинения. Она, в частности, заявила, что опубликованные записи вырваны из контекста и искажены. В то же время она не смогла указать, какие именно моменты из записей были вырваны из контекста, заявив, что сможет это сделать только после того, как проанализирует 4 тома материалов дела.

Во время заседания прокурор отметил, что Ивахненко имеет тесные отношения с другим подозреваемым по этому делу, заместителем начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального Сергеем Крапивой. По словам прокурора, они живут в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – Taryan Towers. Также он отметил, что водитель Крапивы "заботится о жизни" Ивахненко.

"В очень близких отношениях находились. Taryan Towers, аренда квартиры от 2 до 5 тысяч долларов. Это еще раз подчеркивает тот факт, что официальная зарплата, которая получалась организатором, никак не соответствовала тому уровню жизни, которым жили участники преступной организации", – добавил прокурор.

Среди возможных рисков, которыми прокурор аргументировал избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, есть возможность Ивахненко свободно выезжать из Украины.

"Лицо было задержано в городе Львов на железнодорожном вокзале. Вчера сторона защиты отмечала, что лицо находилось в командировке, в частности г-н Крапива. Но во время его задержания не было обнаружено никаких документов, свидетельствующих о его служебной цели пребывания в городе Львов. И если сопоставить, кто где находился, когда люди находились, когда работники НАБУ начали, когда работники НАБУ начали. то, что она находилась на железнодорожном вокзале во Львове. А Кропива передвигался на автомобиле", – добавил прокурор.

Дело "Карфаген": что известно

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, созданной одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора. Позже стало известно, что речь идет о заместителе начальника Департамента международного сотрудничества Сергее Крапиве.

По данным следствия, преступная группа получала взятки за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, обманывавших граждан Украины и иностранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: