Россия готовит для Украины серьезную угрозу на осень и зиму: глава ГУР раскрыл подробности

Он отметил, что чем ближе к холодному сезону, тем более актуальными станут вопросы энергетики и ТЭС.

Россия пытается создать для Украины сложную комбинированную угрозу: баллистические ракеты, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", другие ударные беспилотники и баллажирующие боеприпасы.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко, отвечая на вопрос: "К чему Украине нужно готовиться этой осенью и зимой?"

"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна – готовиться к этому", – отметил он.

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По его словам, сегодня главная задача россиян – ослабить наш военный потенциал и ударные возможности; в частности, они наносят удары по местам хранения боеприпасов, пытаются найти и поразить производственные объекты.

"Чем ближе к холодному времени года, тем более актуальными целями станут энергетические объекты, наши тепловые станции – всё то, от чего зависит жизнь городов и сел", – добавил Иващенко.

Он рассказал, что Россия тестирует новые баражирующие боеприпасы, способные развивать скорость до 700 километров в час.

"Это уже нечто среднее между реактивным дроном и крылатой ракетой. Они могут развивать скорость 500–600, а иногда и до 700 километров в час и могут запускаться с воздушных или наземных платформ. В то же время это высокоточный боеприпас с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения", – сказал начальник ГУР.

По его словам, наиболее массово применяются противником "Бандероль" и "Дань-Т", которые имеют в несколько раз большую массу боевой части (свыше 130 кг), чем у БПЛА типа "Герань"/"Shahed" (50–90 кг). При этом он добавил, что противник делает эти средства более автономными и менее зависимыми от внешнего управления, что затрудняет противодействие им.

Начальник ГУР отмечает, что также наблюдается существенное увеличение доли применения реактивных "Шахедов" – это может быть и 120, и 300, и 500 в день.

"Россияне наносят комплексные массированные удары, одновременно применяя баллистические и крылатые ракеты, баретящие боеприпасы и дроны", – подчеркнул начальник ГУР.

Он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются одним из самых сложных типов целей именно с точки зрения перехвата.

"Это "Искандеры", "Цирконы". Для противодействия таким целям нужны соответствующие противоракетные возможности и достаточное количество ракет для их перехвата", – отметил Иващенко.

"Россия пытается создать для нас сложную комбинированную угрозу: баллистические ракеты, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", другие ударные беспилотники и барахтающиеся боеприпасы применяются одновременно. Система ПВО должна в один момент решать различные задачи. Противник адаптируется. И наша задача – адаптироваться быстрее", – подчеркнул Иващенко.

Начальник ГУР отметил, что вопрос о достаточном количестве ракет PAC-3 для систем "Патриот" в целях противодействия баллистическим ракетам – это серьезная проблема, над которой лично работают президент Владимир Зеленский, Офис президента, дипломаты и разведка.

Что говорят в Офисе президента о предстоящей зиме в Украине

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов отмечал, что осенью и зимой враг однозначно будет наносить удары по украинской энергетике.

Он напомнил, что так было каждый год, и этот год не станет исключением. Министерство обороны РФ официально объявило о начале атак на энергетику Украины.

По его словам, зима хоть и будет сложной, но нехватки еды или топлива не будет. Также Флеш рассказал, что украинцам стоит купить уже сейчас.

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