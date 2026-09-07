Радоваться успеху немецкой АдГ в Польше могут только 'идиоты или предатели', - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт. Глава правительства считает, что в его стране радоваться успеху АдГ могут только "идиоты или предатели".

"В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу партии АдГ в Германии", - написал Туск в X и добавил, что таких "немного накопилось" в оппозиционных партиях "Конфедерация" и "Право и справедливость" (PiS).

Выборы в Германии

Напомним, что АдГ одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Кандидатом партии на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд. Христианско-демократический союз (ХДС), к которому принадлежит действующий премьер-министр земли Свен Шульце, получил 17,2% голосов – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.

Отмечается, что в 83-местном парламенте Саксонии-Анхальт АдГ получит 39 мест. АдГ завоевала абсолютное большинство среди избирателей в возрасте от 35 до 60 лет, получив более половины голосов в этой возрастной категории, свидетельствуют данные института изучения общественного мнения Infratest dimap.

Зато ХДС практически лишилась поддержки молодежи: в категории 18–24 лет за нее отдали лишь 5% голосов, а среди избирателей 25–34 лет результат составил 6%.

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