Ивахненко мечтала о кресле замминистра: в суде раскрыли детали дела 'Карфаген'

Во время обсуждения зарплаты в юридической компании Ивахненко пожаловалась Кропиве, что зарабатывает "какие-то копейки".

Фигурантка резонансной спецоперации "Карфаген" Елизавета Ивахненко, известная в материалах дела как "Муза", планировала занять должность заместителя министра образования.

Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Николай Карась, сославшись на разговоры Ивахненко с прокурором Сергеем Кропивой ("Канцлером"), которому инкриминируют организацию преступной группировки, занимавшейся "крышеванием" мошеннических колл-центров, сообщают СМИ из зала суда.

Речь идет о том, что в одном из разговоров с Кропивой "Муза" размышляла о возможности получить должность в Министерстве образования, а также работать в фонде.

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"Вообще можно было бы, конечно, я так подумала, что было бы неплохо работать и заместителем [министра образования – ред.], но можно было бы работать в фонде", – сказала Ивахненко.

По словам Карася, она при этом рассматривала возможность удаленной работы или совмещения такой деятельности с другой занятостью. Вероятно, речь шла о работе в Одесской юридической академии, где в начале 2025 года Ивахненко была заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий.

"В общем, удаленно работать можно. Понял? Допустим, я прихожу в кабинет, пока студенты там приходят на пару, допустим, я бы себе спокойно потом заработала, конечно. Но это как вариант", – говорила она.

Зарплата в юридической компании

В июле 2025 года Ивахненко также обсуждала с Кропивой свой заработок. Тогда она работала в юридической компании и ещё не была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Во время разговора Кропива поинтересовался, повысили ли ей зарплату. Ивахненко ответила, что нет.

"Сегодня я ещё заехала в банк, сняла деньги. У меня там ещё осталось 400…", – сказала она.

На вопрос Кропивы, получает ли она "трешку", то есть около трех тысяч, Ивахненко ответила: "Что-то вроде того, какие-то копейки".

Следствие говорит о легализации денег

По данным САП, Ивахненко могла быть вовлечена в легализацию средств, которые, по версии следствия, были получены преступным путем. Правоохранители считают, что через банковские счета Ивахненко и ее матери могли проводить деньги, создавая видимость законного происхождения доходов.

Кроме того, по утверждению следствия, "Муза" занималась обустройством квартиры в Одессе, владелицей которой формально является её мать. По версии правоохранителей, это жильё было приобретено на средства, полученные преступным путём.

Дело "Карфаген" и Елизавета Ивахненко

Напомним, НАБУ и САП обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации, которая, по данным следствия, была создана одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора еще в середине 2025 года. В нее вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу; основное направление деятельности – получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров. На записях фигурирует, в том числе, женщина с псевдонимом "Муза", которая разговаривала с "Канцлером" о своих автомобилях и украшениях.

Затем выяснилось, что "Муза" – это Елизавета Ивахненко, которая в 22 года занимала должность заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии. В июле 2020 года, когда она была студенткой 3-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции, Ивахненко рассказывала о своём желании углублённо изучать семейное право. В октябре 2024 года она числилась аспиранткой кафедры международного и европейского права этого же учебного заведения.

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