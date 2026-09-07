Союз двух режимов: Россию и Северную Корею соединил первый автомобильный мост

Двухполосный мост через реку Туманна стал единственным прямым автомобильным сообщением между странами.

Северная Корея и Российская Федерация завершили строительство первого автомобильного моста, соединяющего две страны. Открытие объекта стало очередным свидетельством углубления отношений между режимами Владимира Путина и Ким Чен Ына, передает Bloomberg.

Двухполосный мост через реку Туманна стал единственным прямым автомобильным сообщением между странами. Режимы активизировали сотрудничество после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в частности путем подписания договора о взаимной обороне. Строительство объекта, который, как ожидается, позволит снизить транспортные расходы и оптимизировать логистику, началось в прошлом году.

Северная Корея и Россия имеют общую границу длиной всего 17 километров, но ранее два государства были соединены лишь железнодорожным или воздушным сообщением – например, железнодорожным мостом корейско-российской дружбы 1959 года.

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Новый мост имеет длину примерно один километр и ширину семь метров. Он выходит на главную федеральную автомагистраль в России, которая является частью транспортного коридора "Запад-Восток", обеспечивающего скоростное сообщение между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Мост назван в честь Якова Новиченко, советского военного офицера, который якобы перехватил гранату, направленную на лидера-основателя страны Ким Ир Сена в 1946 году. Северная Корея объявила Новиченко национальным героем.

Пхеньян отправил десятки тысяч контейнеров с оружием, чтобы помочь Москве вести войну против Украины, а также около 15 000 солдат, которые участвовали в операциях на территории России после входа Сил обороны Украины в Курскую область. По оценкам, режим Ким Чен Ына получил до 22 миллиардов долларов иностранных доходов с 2022 по 2025 год, отчасти благодаря укрепляющимся связям с Москвой.

Экономика России – последние новости

По данным СБУ, российская банковская система стремительно теряет деньги клиентов. Отделения закрываются, а бизнес пытается вывести капитал за границу. Только с начала года россияне обналичили более 2 трлн рублей.

Соответственно, на фоне стремительного роста расходов жители РФ стали откладывать в два раза меньше денег. В январе–июне 2026 года доля доходов, которую россияне направляли на сбережения, сократилась с 10% до 4,4%.

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