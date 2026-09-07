В McDonald’s могут быть недоступны некоторые позиции меню: в компании объяснили причину

Компания работает над обеспечением стабильных поставок продукции в рестораны.

В некоторых ресторанах McDonald’s в настоящее время могут быть недоступны определенные позиции меню из-за трудностей с поставками, вызванных воздушными тревогами. Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос УНИАН.

"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах. Мы работаем совместно с нашим логистическим партнером, чтобы обеспечить стабильные поставки продукции в рестораны", – говорится в сообщении.

В настоящее время актуальное меню конкретного ресторана можно посмотреть в приложении McDonald’s, на терминалах самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке, добавили в пресс-службе.

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Задержки в поставках товаров из-за ударов РФ

Из-за атак России на склады и логистические центры периодически фиксируются перебои с поставками определенных товаров в магазины. Как рассказывала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас, продукции значительно сложнее попасть от производителя к потребителю, и сейчас сети ищут альтернативные склады.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отмечал, что после целенаправленных атак российских оккупантов на распределительные центры и потери значительных объемов продукции ситуация в продуктовых сетях действительно сложная. Однако дефицита товаров нет – возможны лишь краткосрочные перебои с поставками в магазины.

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