РФ перебросила в Беларусь ракетную бригаду, на вооружении которой есть 'Орешник', - начальник ГУР

Иващенко подчеркнул, что Россия хочет непосредственно втянуть Беларусь в войну, но пока уровень угрозы "низкий".

На территории Беларуси размещено подразделение 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что Украину беспокоит предоставление Беларуси разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые наводят российские ударные БПЛА типа Shahed на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

"Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник", – сказал Иващенко.

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При этом он подчеркнул, что если Беларусь такого разрешения не давала, то это свидетельствует о том, что Минск уже не контролирует деятельность России на своей территории.

По словам Иващенко, руководство России пытается непосредственно втянуть Беларусь в войну против Украины, стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины.

"Но на сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, уровень военной угрозы для нашего государства со стороны Беларуси оценивается как низкий", – подчеркнул Иващенко.

"Орешник" в войне РФ с Украиной

Как сообщал УНИАН, российская ракета "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерный заряд, которая, по заявлениям Москвы, может обходить средства противовоздушной обороны и поражать цели по всей Европе с гиперзвуковой скоростью.

Эта ракета вновь оказалась в центре внимания после того, как Москва подтвердила применение этого оружия, способного нести ядерный заряд, во время ночных ударов по Украине. Это вызвало резкую критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и представителей ЕС.

Глава Кремля Владимир Путин утверждал, что при ударе ракета генерирует чрезвычайное тепло и способна уничтожать глубоко защищенные цели. Однако, по словам украинских властей, первый удар в Днепре привел к относительно ограниченным видимым повреждениям.

Специалисты также изучали место падения боевых блоков российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Белой Церкви. Первые результаты анализа позволили оценить характер поражения и масштабы разрушений. По данным аналитиков, предварительный анализ места падения в Белой Церкви, а также результаты исследований в Днепре и Львове не подтверждают появление нового типа боевой части. Средний размер воронok после падения блоков составлял примерно до трех метров в диаметре и до двух метров в глубину. Кроме того, сами боевые элементы после удара практически не сохранились из-за сильной фрагментации и воздействия энергии столкновения.

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