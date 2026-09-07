Нацбанк резко укрепил гривню: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,48 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 8 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 26 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,48 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 31 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,53/44,56 грн/долл., а к евро – 51,77/51,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 7 сентября снизился на 2 копейки и составлял 44,93 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 52,14 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,45 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 44,75 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 20 копеек и составил 52,10 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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