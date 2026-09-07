В Киеве временно запретят развлекательные и спортивные мероприятия

Соответствующее решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

В Киеве временно запрещаются развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Виталий Кличко, который объявил об ограничениях на проведение массовых мероприятий в городе.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий", – написал он.

Изменения вступают в силу с 00:00 10 сентября. Город принимает необходимые организационные меры для реализации принятых решений.

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Уровни тревоги и сокращение комендантского часа

Как сообщал УНИАН, с 06:00 6 сентября в Киеве была введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах: желтый уровень – "Дронная опасность"; красный уровень: "Массированная угроза со стороны дронов", "Ракетная угроза" или "Ракетно-дроновая угроза"; "Отбой" – угрозы и опасности отсутствуют.

Сегодня, 7 сентября, Кличко заявил, что с полуночи 10 сентября комендантский час в Киеве будет действовать с 01:00 до 05:00. Сейчас он начинается в 00:00. График работы общественного транспорта в столице будет продлен на час.

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