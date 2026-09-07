Не Samsung: анонсирован первый в мире смартфон с тремя 200 МП камерами

Помимо рекордной камеры, Oppo Find X10 Pro Max приписывают процессор Dimensity 9600 Pro, аккумулятор 8000 мАч и большой LTPO OLED-дисплей.

Компания Oppo официально подтвердила скорый выход линейки Find X10. Новые смартфоны представят уже в сентябре 2026 года, хотя точную дату презентации производитель пока не раскрывает.

Самым интересным представителем линейки станет X10 Pro Max. Новинка получит сразу три задние камеры с разрешением 200 мегапикселей – основную, сверхширокоугольную и перископическую. На данный момент на рынке нет ни одного смартфона с такой системой.

Фотосистема смартфона будет построена на новой Hasselblad Super Clear Camera, которая должна обеспечивать более естественную передачу текстур и оттенков кожи. Дополнит ее объектив второго поколения Danxia Color Restoration Lens с 24 каналами цветового анализа и динамическим диапазоном 15 ступеней.

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Помимо рекордной камеры, Oppo Find X10 Pro Max приписывают процессор Dimensity 9600 Pro, батарею емкостью около 8000 мАч, большой LTPO OLED-дисплей и защиту от воды и пыли по стандарту IP69. Работать смартфон будет на ColorOS 17 на базе Android 17.

Судя по рендерам, Oppo Find X10 Pro Max получит массивный прямоугольный блок камер, занимающий большую часть верхней области задней панели. Внутри расположатся три крупных объектива, а вспышка и дополнительный сенсор вынесены отдельно. Такой дизайн заметно отличается от Find X9, напоминания iPhone 17 Pro.

Серия Oppo Find X10 будет включать три модели: базовый Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max. Презентация устройств в Китае состоится до конца сентября, а глобальный запуск, по предварительным данным, намечен на октябрь.

Сейчас лучшим камерофоном в индустрии считается Huawei Pura 80 Ultra, по крайней мере по мнению экспертов DxOMark. Oppo Find X9 Ultra находится на третьем месте, а iPhone 17 Pro не попал даже в топ-5.

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