После подорожания проезда киевляне меньше пользуются коммунальным транспортом: названы цифры

Количество проданных месячных проездных сократилось более чем вдвое.

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщили, что в период с 15 по 31 июля услугами наземного общественного транспорта столицы воспользовалось более чем на 10% меньше пассажиров, чем в первые две недели июля, говорится в статье УНИАН.

В то же время в КГГА отметили, что на сокращение пассажиропотока повлияло не только повышение тарифов. Во второй половине июля было больше и более длительных воздушных тревог, а на отдельных участках одновременно проводились ремонтные работы. Это также сказалось на работе общественного транспорта и количестве пассажиров.

После подорожания количество проданных месячных проездных также сократилось более чем вдвое. В период с 13 июня по 14 июля 2026 года, то есть до повышения тарифов, киевляне приобрели 37 547 месячных проездных. В свою очередь, с 15 июля по 14 августа, уже после повышения цен, было продано 17 254 проездных.

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Сколько пассажиров перевозит киевское метро

По данным Департамента транспортной инфраструктуры, только за первые семь месяцев 2026 года столичный метрополитен перевез 144,7 млн пассажиров, из них 20,1 млн – в июле. В среднем это 682,5 тысячи поездок ежедневно. При этом более четверти пассажиров метро – льготники.

"За период январь–июль 2026 года гражданами льготных категорий совершено 33 млн поездок в Киевском метрополитене, из которых почти 17 млн поездок приходится на пенсионеров по возрасту", – сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Ещё больше льготников пользуется наземным транспортом. В "Киевпастрансе" в среднем за сутки перевозят около 823,5 тысячи пассажиров, из которых 473,1 тысячи – представители льготных категорий.

Проезд в Киеве – главные новости

С 15 июля в столице ввели новый тариф на проезд в коммунальном транспорте. Так, стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер теперь составляет 30 гривень. Такая цена будет действовать при покупке от 1 до 9 поездок. При этом киевлянам, желающим приобрести неограниченное количество поездок в месяц, нужно будет потратить 3656 грн.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Подгайный заявлял, что стоимость проезда в 30 гривень не является экономически обоснованной, однако "приближена к экономическому расчету".

Вслед за коммунальным транспортом в Киеве повысить стоимость проезда сразу же начали и частные перевозчики в маршрутках. На большинстве маршрутов стоимость одной поездки выросла до 25 гривень.

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