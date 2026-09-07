Почти 100 смартфонов Xiaomi получат обновление до Android 17: ищите свой

Xiaomi готовится к выпуску HyperOS 4 – новой версии фирменной оболочки на базе Android 17, которая должна выйти вместе с линейкой смартфонов Xiaomi 18 в сентябре 2026 года.

Официальный список совместимых устройств пока не опубликован, но исходя из сроков поддержки и прошлых практик ресурс XiaomiTime выделил девайсы, которые с большой вероятностью получат обновление.

Xiaomi

  • Xiaomi 17, 17 Max, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17T и 17T Pro
  • Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro, 15 Ultra, 15 Ultra Dual Satellite Edition
  • Xiaomi 15T и 15T Pro
  • Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
  • Xiaomi 14T и 14T Pro
  • Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
  • Xiaomi 13T и 13T Pro

Xiaomi MIX и Civi

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi 14 Civi

Планшеты Xiaomi Pad

  • Xiaomi Pad 8
  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K

  • Redmi K100 Pro
  • Redmi K100 Pro Max
  • Redmi K90
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K90 Max
  • Redmi K90 Supreme Edition
  • Redmi K90 Pro Max Champion Edition
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
  • Redmi K70
  • Redmi K70e
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K60 Ultra

Redmi Turbo

  • Redmi Turbo 5
  • Redmi Turbo 5 Max
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 3

Redmi Note

  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14S

Бюджетные Redmi

  • Redmi 15
  • Redmi 15 4G
  • Redmi 15C 4G
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi A5 4G

Планшеты Redmi

  • Redmi K Pad
  • Redmi K Pad 2
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2 Pro 5G

POCO F и X

  • POCO F8 Pro
  • POCO F8 Ultra
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X6 Pro

POCO M, C и Pad

  • POCO M8 5G
  • POCO M8 Pro 5G
  • POCO M7 4G
  • POCO M7 5G
  • POCO M7 Plus
  • POCO C85 4G
  • POCO C85 5G
  • POCO C71
  • POCO Pad X1
  • POCO Pad M1

HyperOS 4 на базе Android 17 принесет обновленный интерфейс, улучшенную производительность, новые ИИ-функции и оптимизацию для игр, планшетов и складных смартфонов. Сроки выхода обновления для глобального рынка пока не объявлены. 

Видео дня

Одним из главных изменений станет новый интерфейс Soft Light Glass. Он использует эффекты преломления света и динамического размытия фона, которое меняется в зависимости от действий пользователя.

Разработчики также сосредоточились на повышении энергоэффективности и скорости работы системы. Xiaomi обещает более быстрый запуск приложений и уменьшение количества пропущенных кадров при ресурсоемких задачах, включая воспроизведение видео.

Еще одним заметным нововведением станет Super XiaoAi 2.0 – обновленный голосовой помощник, который умеет выполнять сложные последовательные действия сразу в нескольких приложениях и запускать заранее запланированные команды.

Совершенно точно обновление HyperOS 4 не придет на устройства Xiaomi, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Xiaomi 12, Redmi Note 12 и другие популярные модели.

Смартфоны Google получили Android 17 еще в июне – и оно стало одним из крупнейших обновлений за последние годы. Новая система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн с эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

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