Почти 100 смартфонов Xiaomi получат обновление до Android 17: ищите свой

В списке не только флагманы разных поколений, но и бюджетные модели.

Xiaomi готовится к выпуску HyperOS 4 – новой версии фирменной оболочки на базе Android 17, которая должна выйти вместе с линейкой смартфонов Xiaomi 18 в сентябре 2026 года.

Официальный список совместимых устройств пока не опубликован, но исходя из сроков поддержки и прошлых практик ресурс XiaomiTime выделил девайсы, которые с большой вероятностью получат обновление.

Xiaomi

Xiaomi 17, 17 Max, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17T и 17T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro, 15 Ultra, 15 Ultra Dual Satellite Edition

Xiaomi 15T и 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 14T и 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T и 13T Pro

Xiaomi MIX и Civi

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 14 Civi

Планшеты Xiaomi Pad

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K

Redmi K100 Pro

Redmi K100 Pro Max

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70

Redmi K70e

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Ultra

Redmi Turbo

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 3

Redmi Note

Redmi Note 15

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

Бюджетные Redmi

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C 4G

Redmi 15C 5G

Redmi 14R 5G

Redmi A5 4G

Планшеты Redmi

Redmi K Pad

Redmi K Pad 2

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro 5G

POCO F и X

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M, C и Pad

POCO M8 5G

POCO M8 Pro 5G

POCO M7 4G

POCO M7 5G

POCO M7 Plus

POCO C85 4G

POCO C85 5G

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

HyperOS 4 на базе Android 17 принесет обновленный интерфейс, улучшенную производительность, новые ИИ-функции и оптимизацию для игр, планшетов и складных смартфонов. Сроки выхода обновления для глобального рынка пока не объявлены.

Видео дня

Одним из главных изменений станет новый интерфейс Soft Light Glass. Он использует эффекты преломления света и динамического размытия фона, которое меняется в зависимости от действий пользователя.

Разработчики также сосредоточились на повышении энергоэффективности и скорости работы системы. Xiaomi обещает более быстрый запуск приложений и уменьшение количества пропущенных кадров при ресурсоемких задачах, включая воспроизведение видео.

Еще одним заметным нововведением станет Super XiaoAi 2.0 – обновленный голосовой помощник, который умеет выполнять сложные последовательные действия сразу в нескольких приложениях и запускать заранее запланированные команды.

Совершенно точно обновление HyperOS 4 не придет на устройства Xiaomi, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Xiaomi 12, Redmi Note 12 и другие популярные модели.

Смартфоны Google получили Android 17 еще в июне – и оно стало одним из крупнейших обновлений за последние годы. Новая система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн с эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

Вас также могут заинтересовать новости: