Почти 100 смартфонов Xiaomi получат обновление до Android 17: ищите свой

Xiaomi готовится к выпуску HyperOS 4 – новой версии фирменной оболочки на базе Android 17, которая должна выйти вместе с линейкой смартфонов Xiaomi 18 в сентябре 2026 года.
Официальный список совместимых устройств пока не опубликован, но исходя из сроков поддержки и прошлых практик ресурс XiaomiTime выделил девайсы, которые с большой вероятностью получат обновление.
Xiaomi
- Xiaomi 17, 17 Max, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17T и 17T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro, 15 Ultra, 15 Ultra Dual Satellite Edition
- Xiaomi 15T и 15T Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
- Xiaomi 14T и 14T Pro
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
- Xiaomi 13T и 13T Pro
Xiaomi MIX и Civi
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 14 Civi
Планшеты Xiaomi Pad
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Redmi K
- Redmi K100 Pro
- Redmi K100 Pro Max
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90 Max
- Redmi K90 Supreme Edition
- Redmi K90 Pro Max Champion Edition
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70
- Redmi K70e
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
Redmi Turbo
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 3
Redmi Note
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
Бюджетные Redmi
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi A5 4G
Планшеты Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K Pad 2
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
POCO F и X
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 Pro
POCO M, C и Pad
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro 5G
- POCO M7 4G
- POCO M7 5G
- POCO M7 Plus
- POCO C85 4G
- POCO C85 5G
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
HyperOS 4 на базе Android 17 принесет обновленный интерфейс, улучшенную производительность, новые ИИ-функции и оптимизацию для игр, планшетов и складных смартфонов. Сроки выхода обновления для глобального рынка пока не объявлены.
Одним из главных изменений станет новый интерфейс Soft Light Glass. Он использует эффекты преломления света и динамического размытия фона, которое меняется в зависимости от действий пользователя.
Разработчики также сосредоточились на повышении энергоэффективности и скорости работы системы. Xiaomi обещает более быстрый запуск приложений и уменьшение количества пропущенных кадров при ресурсоемких задачах, включая воспроизведение видео.
Еще одним заметным нововведением станет Super XiaoAi 2.0 – обновленный голосовой помощник, который умеет выполнять сложные последовательные действия сразу в нескольких приложениях и запускать заранее запланированные команды.
Совершенно точно обновление HyperOS 4 не придет на устройства Xiaomi, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Xiaomi 12, Redmi Note 12 и другие популярные модели.
Смартфоны Google получили Android 17 еще в июне – и оно стало одним из крупнейших обновлений за последние годы. Новая система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн с эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.