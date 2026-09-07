GTA 6 может запуститься на ПК в день релиза благодаря новому эмулятору PS5

Всего за два месяца эмулятор прошел путь от запуска меню до полноценного рендеринга с частотой 40–60 FPS.

Энтузиастам удалось запустить PS5-версию GTA 5 на ПК через экспериментальный эмулятор KyTyPS5. Игра уже работает с частотой около 40–60 кадров в секунду, что потенциально открывает дорогу к запуску GTA 6 на ПК еще до официального выхода, пишет TweakTown.

Ролик с демонстрацией опубликовал энтузиаст BrutalSam. На видео можно увидеть начальный эпизод GTA 5 в Северном Янктоне, где игрок может даже управлять героем. Тестирование проводилось на мощном ПК с AMD Ryzen 9 9950X3D и Radeon RX 7900 XT.

При этом назвать GTA 5 полностью играбельной через KyTyPS5 пока нельзя. В эмулируемой версии наблюдаются многочисленные графические ошибки, пропадающие объекты, сбои и вылеты. Но сам факт запуска настолько сложной 3D-игры впечатляет, особенно учитывая скорость развития проекта: всего за два месяца эмулятор прошел путь от запуска меню до полноценного рендеринга с частотой до 60 FPS.

Видео дня

На этом фоне в сети уже появились предположения, что в будущем через эмулятор удастся запустить на ПК и PS5-версию GTA VI еще до появления официального ПК-порта. Впрочем, пока это лишь предположение: GTA 6 значительно сложнее GTA 5 и наверняка предъявит к эмулятору гораздо более высокие требования.

Rockstar пока не анонсировала ПК-версию GTA 6. Официально игра выходит 19 ноября 2026 года только на PS5 и Xbox Series. Напомним, разрыв между консольным и ПК-релизом у GTA 5 составил около 19 месяцев, а у Red Dead Redemption 2 – более года.

В конце августа Rockstar провела большую презентацию GTA 6, где показали почти 30 минут игрового процесса, который был записан напрямую с PS5. На базовых консолях игра будет работать в 30 FPS, а на PS5 Pro – в 40 FPS.

Предзаказы GTA 6 стартовали еще в июне – в Украине базовую версию игры оценили в 3500 грн, а за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху. Те, кто приобретут любой вариант до 20 ноября, дополнительно получат бонусный набор Vintage Vice City Pack.

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