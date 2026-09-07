России хватит ресурса воевать против Украины еще на 2 года, - начальник ГУР

В то же время на сегодняшний день в России уже более 60 % людей выступают против войны.

Россия ослабла экономически , но ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно на 2027–2028 годы.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Олег Иващенко. Он отметил, что основные проблемы российской экономики заключаются в нехватке трудовых ресурсов, росте дефицита федерального бюджета и ухудшении ситуации в банковской системе.

"В то же время ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы. Чтобы этих ресурсов в России не было, нужна совместная работа с партнерами. Санкции должны реально работать", – подчеркнул Иващенко.

Видео дня

По его словам, известно, из каких стран в Российскую Федерацию поступают электронные компоненты, станки, специальные химические вещества. При этом он добавил, что существует множество компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что затем используется для нужд её военной машины.

Иващенко подчеркнул, что, по данным, в России уже более 60% людей выступают против войны:

"Недовольство будет расти. Трудно сказать, сформируется ли достаточно мощный протестный потенциал, но уже более 60% людей – против войны. Это следствие экономической ситуации и больших человеческих потерь противника. Можно сказать, что модель набора на контракт в России исчерпала себя. Региональные бюджеты в России не способны дальше обеспечивать финансирование выплат для набора на контракт. При этом растут потери российских войск. Среднестатистический показатель российских потерь за день составляет от 1200 до 1400 человек, иногда – 1500. Речь идет об убитых и тяжелораненых".

По его словам, в боевых действиях россияне задействуют иностранных граждан из более чем 40 стран мира, в частности из стран Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, часть этих людей попадает на войну в результате обмана – они едут в Россию в поисках заработка, подписывают контракты, порой даже не понимая, что именно подписывают.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, издание Forbes написало, что Россия понесла около 1,4 млн потерь на поле боя с начала полномасштабного вторжения в Украину, а в 2026 году российские потери составляют в среднем около 30 тыс. военных в месяц. На этом фоне в Москве могут готовить новую волну мобилизации после осенних выборов в Госдуму.

По оценке Центра стратегических и международных исследований, по состоянию на 1 июля общие потери России на поле боя составили около 1,4 млн военнослужащих. Только в 2026 году российская армия, по подсчетам аналитиков, теряет около 30 тысяч человек ежемесячно.

При этом соотношение потерь российских и украинских военных, по оценке центра, составляет примерно 8:1.

В то же время Институт изучения войны отмечает, что, несмотря на огромные потери, Россия не смогла добиться значительных оперативных успехов в ходе весенней и летней наступательных кампаний 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: