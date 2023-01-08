В Лондоне министры юстиции ряда стран будут решать, как помочь МУС в расследовании военных преступлений россиян в Украине.

Министры юстиции из многих стран в марте приедут в Лондон для поддержки Международного уголовного суда (МУС) в расследовании военных преступлений, осуществленных россиянами в Украине.

Как сообщило Министерство юстиции Великобритании, встречу проведут вице-премьер Доминик Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус для "увеличения глобальной финансовой и практической поддержки, предоставляемой МУС, и координации усилий для обеспечения того, чтобы он имел все необходимое для проведения расследований и судебного преследования виновных".

На встрече выступит прокурор МУС Карим Хан.

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"Российские силы должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока справедливость не будет восстановлена", - заявил Рааб.

По его словам, почти через год после незаконного вторжения РФ в Украину международное сообщество должно оказать самую сильную поддержку МУС, чтобы "военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся".

Во время встречи главы Минюстов определят алгоритм оказания помощь МУС, в частности, по сбору информации и обмену доказательствами совершенных зверств. Также министры решат, как помочь жертвам и свидетелям дать показания, не причиняя им дальнейших страданий.

"Сообщения и изображения незаконного и неспровоцированного вооруженного нападения России на Украину ужасны. Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными", - заявил министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Єшільгоз-Зегеріус.

Напомним, в прошлом году Британия предложила индивидуальный пакет поддержки МУС, который включал дополнительное финансирование в размере миллиона фунтов стерлингов и специальную помощь полиции.

Военные преступления РФ в Украине

Кремль отвергает обвинения в совершении военных преступлений, несмотря на многочисленные свидетельства обратного.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных РФ в Украине, выступила председательствующая в ЕС Чехия.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими после Второй мировой войны ранее настаивали бывшие премьер-министры Британии Гордон Браун и Джон Мейджор и другие политики.

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге.

При этом 13 декабря власти Нидерландов заявили о готовности создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военные преступления РФ в Украине.

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