Согласно достигнутым договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях.

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших военных в результате боев за город Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

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Отмечается, что обмен происходил при посредничестве миротворцев. Тела погибших собирали по всей территории вокруг города Шуша.

Согласно достигнутым договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается так называемый «миротворческий контингент» Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу.

Что известно о войне в Нагорном Карабахе

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: УНИАН