По возвращении в Грузию Хмаладзе заметил, что за ним следили четыре человека.

В Грузии во время протестов в Тбилиси, которые продолжаются уже третий, день задержали Надима Хмаладзе. Он воевал против российских захватчиков на стороне Вооруженных сил Украины.

Как отмечает грузинская служба "Радио Свобода", задержание Хмаладзе подтвердили и в МВД Грузии. Это произошло на площади Свободы в Тбилиси 8 марта, около 16:00. Мужчину обвиняют в неповиновении полиции и хулиганстве. В тот день родственники искали его несколько часов, пока адвокат не выяснил, что он находится в СИЗО Загеси.

Адвоката Торнике Бакрадзе говорит, что Хмаладзе задержали сотрудники криминальной полиции.

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"Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту", – подчеркнул защитник.

Хмаладзе одним из первых среди добровольцев отправился в Украину, чтобы помочь противостоять российскому вторжению. 6 марта он вернулся в страну.

"Утром 6 марта человек из Украины приехал в Тбилиси, и, как он говорит, его дольше всех задержали на паспортном контроле и не объяснили почему. А после того, как он попал на территорию юрисдикции Грузии, его постоянно преследовали. 4 неизвестных. Он считает, что эти люди были сотрудниками криминальной полиции", – добавил адвокат Хмаладзе.

Протесты в Грузии

7 марта 2023 года в Грузии вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы после того, как правящая партия "Грузинская мечта" одобрила в первом чтении "закон об иноагентах", ограничивающий деятельность свободной прессы. При чем аналогичный закон действует в России. Участников протестов жестко разгоняли.

8 марта люди снова вышли на улицы Тбилиси. Протестующие штурмовали грузинский парламент и начали строить баррикады. Силовики применяли слезоточивый газ и спецзвук для разгона протестующих. Также протесты поддержали в Батуми. Там акцию начали с гимна Украины.

9 марта протест продолжился. Люди выходят на улицы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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