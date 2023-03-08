Против участников акции снова применяют газ и водометы.

Второй день акции протеста против "российского закона" в Грузии, как и первый, сопровождается столкновениями силовиков с протестующими, пишут "Новости Грузии" и Paper Kartuli.

Участники потребовали от властей отказаться от принятия закона и освободить всех задержанных демонстрантов. Не получив реакции, протестующие по призыву лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе решили выстраиваться вокруг парламента – у черного входа и боковых входов.

Оппозиционный политик предлагал "мирно пикетировать" парламент, где завтра должны собраться депутаты. Участники протеста начали расшатывать ограждения с боковых входов, стучать по заборам, зажигать файеры и дымовые шашки.

Видео дня

Силовики озвучили предупреждение и начали отгонять протестующих от служебных входов с использованием газа и водомета.

Протестующие ответили петардами. Впоследствии митингующие начали бить окна в здании парламента и ломать заграждения.

Обновлено (21:40) "Новости Грузии" информирует, что протестующие действуют несогласованно.

"Все очень хаотично. Отдельные группы пытаются прорываться, бьют стекла, что-то бросают в спецназ. Другие показывают руками, что акция мирная. Чуть дальше большая группа скандирует Сакартвело (самоназвание Грузии – УНИАН)", – пишет издание.

Между тем, появляются видео подготовки силовиков, сотни экипированных правоохранителей двинулись со стороны площади Свободы к зданию парламента.

Протесты в Грузии - что нужно знать

7 марта в первом чтении парламентом Грузии был поддержан скандальный "российский закон" или "закон об иноагентах". Аналогичный действует в РФ и используется российский режимом для борьбы с неправительственными организациями и медиа, которые спонсируются из-за рубежа.

Это вызвало массовые протесты, которые, как заявила оппозиция, будут длитьяс ежедневно "до победы".

Во вторник протесты под парламентом закончились столкновениями протестующих с силовиками. Последние прибегли к применению перцового газа, водометов и светошумовых гранат. Протестующие пользовались "коклейлями Молотова". В день акции были задержаны несколько десятков ее участников, на следующий день задержания продолжились.

8 марта прошел приуроченный к 8 марта Женский марш, который также выступил против принятия "российского закона". Впоследствии протест продолжился-уже с участием оппозиции. Тысячи демонстрантов заполнили улицу Руставели, где расположен парламент, и прилегающие улицы.