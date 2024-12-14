Вероятно, все погибшие были работниками одного ресторана индийской кухни.

На фоне антиправительственных протестов в Грузии произошла трагедия, не связанная с политическим кризисом. На одном из горнолыжных курортов страны погибли 12 человек, сообщает МВД Грузии.

Трагедия произошла в селе Гудаури на севере страны, где расположен известный горнолыжный курорт. На втором этаже индийского ресторана обнаружили тела 12 человек, которые, вероятно, были сотрудниками того же заведения. Из них - 11 иностранцев и один гражданин Грузии.

Предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Также, по предварительной информации следствия, в помещении рядом со спальными комнатами был размещен генератор. Накануне трагедии его включили, когда исчезло централизованное энергоснабжение.

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Полиция расследует дело по статье об убийстве по неосторожности.

Авария на курорте Гудаури в 2018 году

Как писал УНИАН, шесть лет назад на горнолыжном курорте Гудаури уже случилась жуткая авария, которая лишь чудом обошлась без жертв. Тогда из-за неисправности у тамошней канатной дороги включился реверс.

Сначала люди не поняли опасность, поскольку скорость была малой. Но когда кресла канатки начали двигаться быстрее из-за отсутствия тормозов, люди начали на ходу спрыгивать. Но успели не все.

Те, кто не успел соскочить, попали в завал из кресел и людей, который образовался на разворотном круге. Тогда одна украинка получила тяжелые травмы. В общем пострадали более десятка человек.

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