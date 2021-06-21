По данным Центризбиркома Армении, после подсчета 1 миллиона 281 563 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос избирателей).

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков.

По данным Центризбиркома Армении, после подсчета 1 миллиона 281 563 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос избирателей).

Блок экс-президента страны Роберта Кочаряна "Армения" оказался на втором месте с 21,04% голосов избирателей (268 165).

Читайте такжеВ Армении сегодня проходят досрочные парламентские выборыБлок экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" набрал 5,23%.

Партия "Процветающая Армения" - 3,96%, передает "Украинская правда".

Избирательный порог для партий в Армении составляет 5%, для блоков - 7%. В парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы, поэтому мандаты получит и третья сила, которая не преодолела барьер, но набрала наибольшее количество голосов - "Честь имею".

Досрочные парламентские выборы в Армении

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. В ночь на 21 июня Никол Пашинян объявил о победе своей партии и анонсировал митинг сторонников. После этого он поблагодарил руководство России, США, ЕС, Франции и Ирана за содействие Армении. Блок «Армения» заявил, что пока не будет признавать итоги выборов.

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Автор: Ирина Погорелая