Женщина хорошо знала английский и ряд других языков, но не помнила ни имени, ни откуда родом.

У берегов Хорватии, на острове Крк в Адриатическом море нашли женщину, которая не знала, кто она и как там оказалась.

Ее историю рассказывает The Sun.

Сидевшую на скале блондинку случайно заметил проплывающий мимо рыбак. На том же месте он ее увидел и на следующий день. Женщина находилась в пустынной и труднодоступной части острова, где очень острые камни, поэтому он и вызвал спасателей.

Она хорошо знала английский и ряд других языков, но не помнила ни имени, ни откуда родом. При ней также не было ни вещей, ни документов, ни мобильного телефона.

Судя по состоянию женщины, она провела там несколько дней. Лицо и тело ее было покрыто порезами и синяками.

Спасатели немедленно отправили женщину в больницу, а полиция Хорватии занялась установлением ее личности.

Читайте такжеБританец обустроил себе "карантинный" офис на краю пропасти (видео)

В итоге незнакомку опознали ее друзья. Они сообщили, что зовут женщину Даниэла Адамова, ей 56 лет, и она уроженка Словакии.

Как оказалось, ранее Адамова жила в США, была замужем за голливудским продюсером и работал ювелиром. Среди ее клиентов были, в частности, певица Дайана Росс, актрисы Барбра Стрейзанд, Брижит Бардо. Украшения Даниэлы носили актеры в сериале "Друзья". С мужем она развелась в 2000 году и вернулась в Словакию, откуда потом переехала в Ирландию. Детей у нее нет.

Как Даниэла Адамова оказалась на острове в полном одиночестве – остается загадкой и для самих друзей.

Напомним, в китайской провинции Шаньдун родители отправили 13-летнюю дочь на необитаемый остров за плохое поведение. Отец и мать девочки объяснили, что считают такой метод воспитания необходимым. Они заявили, что тщательно все продумали и снабдили дочь водой и печеньем.

Автор: Виолетта Орлова